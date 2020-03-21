В ГД выступили с инициативой дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

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21 марта 2020, 08:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

фото: pixabay.com

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работникам организаций всех форм собственности. По его словам, такие действия позволят поддержать платежеспособность населения на фоне пандемии коронавируса и падения цен на нефть.

Миронов отметил, что запланированная на текущий год индексация зарплат работников бюджетной сферы все равно должна быть проведена. Кроме того, предложенная депутатом инициатива не отменяет повышения заработной платы на величину инфляции, которая проводится ежегодно в соответствии с законом.

«Не секрет, что дешевый рубль облегчает государству выполнение его обязательств … Чем скорее мы начнем эту работу, тем лучше», - высказал политик, отметив, что вопрос необходимо обсудить с Госдумой, Советом Федерации и правительством.

Однако он не исключил того, что из-за инфляции импортные товары могут подорожать на 10-35%, а также это скажется на отечественной продукцию, произведенной из зарубежных комплектующих и материалов, включая продовольственные товары.

Ранее американские СМИ заявили, что санкции приспособили российскую экономику к текущей ситуации на рынке и сделали ее более стессоустойчивой.