В США считают, что Россия сможет противостоять экономическому кризису

Аргументы Недели → Экономика 13+

21 марта 2020, 07:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: New York Times

фото: pixabay.com

В одном из американских изданий появилась статья о том, что введенные против России санкции только укрепили экономику страны и сделали ее более стрессоустойчивой. Автор считает, что Москва приспособилась к ограничениям и это позволило подговориться ей к текущей ситуации на рынке.

«Как ни парадоксально, именно санкции и ответные шаги России подготовили Кремль к событиям этого месяца — глобальному вывиху мировой экономики на фоне пандемии коронавируса и войны цен, уже обрушившей стоимость нефти и доходы, которыми Россия рассчитывала покрыть свои социальные издержки», - поясняется в материале.

В газете говорится, что Россия вступает в кризис с большими финансовыми резервами – ее крупные компании почти свободны от долгов, а сама она «практически самодостаточна в плане сельского хозяйства». Однако автор добавил, что падение цен на нефть нанесло ущерб экономике РФ и повлекло за собой падение рубля за неделю на 20%. Источник отметил, что сейчас страна испытает более серьезный удар из-за пандемии коронавируса. При этом автор уверен, что на этапе восстановления благодаря накопленным резервам Москве не придется бороться за финансирование на рынках капитала для стимулирования экономики.

«Такое чувство, что она [экономическая политика] отражает глубоко укоренившееся среди русских убеждение: как бы плохо ни шли дела сегодня, завтра они могут стать еще хуже. Но теперь эта политика, похоже, себя оправдывает», - высказал он.

Ранее National Interest в своем новом материале отметило, что Западу следует извлечь урок из опасных попыток изолировать Россию и делать из нее "изгоя".