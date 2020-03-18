Греф назвал «самый экстремальный сценарий» кризиса в России

Аргументы Недели → Экономика 13+

18 марта 2020, 09:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Ведомости

фото: pixabay.com

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о самом жестком сценарии развития событий в российской экономике из-за вспышки коронавирусной инфекции. По его словам, даже в такой ситуации госбанк не пробьет нормативы Центробанка по капиталу и переживет кризис без сторонней поддержки.

Греф считает, что самым «стрессовым сценарием» станет падение цены на нефть до 20 долларов и курс доллара – 100 руб., а также остановка предприятий и временные разрывы производственных цепочек.

«… это такой вообще экстремальный совершенно сценарий. Более худшего сценария мы пока не придумали», - пояснил он, отметив, что пока обстановка не позволяет придумать более «критический вариант».

При этом глава Сбербанка уверен, что его организация сохранит прибыльность при любом развитии событий, хотя она испытает давление на капитал, но прогнозируемые потери «приемлемы».

Греф добавил, что кризис обретает более глубокий характер, чем казалось раннее, но правительства всех стран разрабатывают пути по его преодолению.

Ранее эксперт рассказал, как падение курса российской валюты может повлиять на ипотечные платежи.