Как ослабление рубля скажется на ипотечных ставках?

Аргументы Недели → Экономика 13+

16 марта 2020, 10:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Ослабление рубля может повлечь за собой изменения во многих сферах. В том числе падение курса российской валюты может повлиять на ипотечные платежи. Стоит ли россиянам ждать изменения ипотечных ставок, рассказал эксперт Михаил Доронкин.

Он объяснил, что если ставки по ипотеке и повысятся, то это произойдет в пределах одного процента. Прояснится ситуация в течение ближайших двух недель, передает Радио Sputnik. Эксперт отметил, что в долгосрочных кредитах банки вынуждены учитывать факт того, что стоимость привлечения может возрасти.

«Банки будут ориентироваться на стоимость своего фондирования, а она, скорее всего, будет расти. Однако масштаб повышения ставок будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация на финансовых рынках в ближайшие пару недель», - считает Доронкин.