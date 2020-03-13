Брокер предположил, что вскоре доллар будет стоить 100 рублей

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13 марта 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Фото: pixabay.com

Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин спрогнозировал дальнейшее падения курса российской валюты. По его словам, стоит готовиться к тому, что вскоре на 1 доллар будет приходиться 100 рублей.

«В рамках острой фазы нефтяного кризиса рубль может испытать сильное снижение, в моменте доллар способен уйти к уровню 100 рублей. Однако вряд ли он надолго закрепится там», - заявил Бабин.

Брокер добавил, что подобный сценарий реален лишь в том случае, если цена за баррель нефти упадет до 15-20 долларов. При этом он отметил, что низкая стоимость вызовет высокий спрос, благодаря чему рубль быстро сможет вернуть утраченные позиции.