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Зюганов нашел виновных в падении российского рубля

, 09:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Зюганов нашел виновных в падении российского рубля
Фото: соцсети

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов нашел виновных в нынешней ситуации с обвалом российской валюты и падением цен на нефть. Политик недоволен проводимой властями политикой, о чем и поспешил сообщить в соцсети.

Зюганов заявил, что страна пришла к сложившейся ситуации благодаря социально-экономической политике, продвигаемой российскими властями. «Обвал рубля показывает всю ущербность либеральной социально-экономической политики. Этот порочный курс, навязанный нам Гайдаром и командой, продолжают воплощать в жизнь его рьяные последователи», - сказал он. Глава КПРФ также не забыл отметить, что его партия на протяжении долгого времени настаивает на смене курса.

АБ

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