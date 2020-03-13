Зюганов нашел виновных в падении российского рубля

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13 марта 2020, 09:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Фото: соцсети

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов нашел виновных в нынешней ситуации с обвалом российской валюты и падением цен на нефть. Политик недоволен проводимой властями политикой, о чем и поспешил сообщить в соцсети.

Зюганов заявил, что страна пришла к сложившейся ситуации благодаря социально-экономической политике, продвигаемой российскими властями. «Обвал рубля показывает всю ущербность либеральной социально-экономической политики. Этот порочный курс, навязанный нам Гайдаром и командой, продолжают воплощать в жизнь его рьяные последователи», - сказал он. Глава КПРФ также не забыл отметить, что его партия на протяжении долгого времени настаивает на смене курса.