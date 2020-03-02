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Зюганов считает, что времена, как при Сталине, еще вернутся

, 08:57 [ «Аргументы Недели» ]

Зюганов считает, что времена, как при Сталине, еще вернутся
Фото: соцсети

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов напомнил о действиях государства при Иосифе Сталине. В качестве примера он привел закон от 1 марта 1951 года. Политик уверен, что воспоминания о том времени могут стать явью.

Зюганов рассказал о том, как в начале марта 1951 года в четвертый раз после окончания войны произошло снижение розничных цен. Он подчеркнул, что такая забота государства о народе оказалась возможна благодаря бурному росту сельского хозяйства и промышленности, передаёт Свободная пресса.

«Так советское государство под предводительством И.В. Сталина заботилось о трудящихся. Сегодня такое кажется просто невероятным! И тем не менее убеждён, что воспоминания о будущем станут явью еще при нашей жизни!» - считает лидер КПРФ.

АБ

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