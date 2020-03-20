National Interest: из России опасно делать «изгоя»

Американское издание National Interest в своем новом материале отметило, что Западу следует извлечь урок из опасных попыток изолировать Россию и делать из нее "изгоя", которые имели место в прошлом.

По мнению авторов статьи, текущая политика Запада в отношении Москвы напоминает попытку сделать "страной-изгоем" СССР. Тогда России удалось выйти из блокады благодаря Раппальскому договору с Германией.



В издании уточняют, что Запад вновь начал пытаться изолировать РФ после возвращения Крыма в ее состав, однако все эти попытки только усилили возможность возрождения российско-китайского альянса.