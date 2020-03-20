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National Interest: из России опасно делать «изгоя»

, 15:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: National Interest

National Interest: из России опасно делать «изгоя»
флаг России, pixabay.com
Американское издание National Interest в своем новом материале отметило, что Западу следует извлечь урок из опасных попыток изолировать Россию и делать из нее "изгоя", которые имели место в прошлом.
 
По мнению авторов статьи, текущая политика Запада в отношении Москвы напоминает попытку сделать "страной-изгоем" СССР. Тогда России удалось выйти из блокады благодаря Раппальскому договору с Германией.
 
В издании уточняют, что Запад вновь начал пытаться изолировать РФ после возвращения Крыма в ее состав, однако все эти попытки только усилили возможность возрождения российско-китайского альянса.
 
В материале говорится, что США следует изменить свое видение России и понять, что страна не представляет непосредственной угрозы. Это, в частности, позволит снизить вероятность возобновления гонки вооружений.
 
ЕТ
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