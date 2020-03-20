Песков назвал сообщение о санкциях США «весенним обострением на фоне коронавируса»

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20 марта 2020, 13:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: Дмитрий Песков , kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на сообщение о том, что Соединенные Штаты готовы ввести санкции против России из-за падения цен на нефтяном рынке.

«Комментировать эти вбросы относительно возможных санкций я не хочу, это скорее относится к категории весеннего обострения, спровоцированного коронавирусом, у страдающих русофобией», - высказал официальный представитель Кремля.

Ранее в американских СМИ появилась информация, что США разрабатывают сценарий введения ограничений в отношении РФ, которые якобы позволят стабилизовать ситуацию на рынке нефти. Кроме того, Вашингтон призывает Саудовскую Аравию вернуться к прежнему уровню добычи нефти.