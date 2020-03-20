WSJ: США готовы ввести санкции против России из-за текущей ситуации на рынке нефти

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20 марта 2020, 08:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Wall Street Journal

фото: pixabay.com

СМИ сообщили, что Соединённые Штаты хотят ввести санкции в отношении России из-за падения цен на нефть. Источник уточнил, что такие действия позволят Вашингтону «стабилизировать ситуацию» на нефтяном рынке.

Такая информация появилась в издании The Wall Street Journal. Кроме того, в газете говорится, что США призывают Саудовскую Аравию вернуться к прежней добыче нефти. При этом Вашингтон готов использовать для реализации своей цели дипломатические каналы, в том числе Госдепартамент и Совет национальной безопасности Белого дома.

Источник отметил, что в администрации Дональда Трампа разрабатывается сценарий введения санкций в отношении России. Однако, на что именно будут направлены ограничения, пока не уточняется.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что цены на нефть сейчас такие, о которых ранее он мог лишь мечтать.