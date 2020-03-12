Трамп признался, что мог только мечтать о текущих ценах на нефть

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в четверг, 12 марта, в рамках разговора с журналистами в Вашингтоне заявил, что цены на нефть сейчас такие, о которых ранее он мог лишь мечтать.

Дональд Трамп сообщил, что очень рад, поскольку в нынешних реалиях цена бензина существенно понизится. Кроме того, по словам американского лидера, подобное влияние на экономику приведет к сокращению налогов.