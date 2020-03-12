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Трамп признался, что мог только мечтать о текущих ценах на нефть

, 21:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Трамп признался, что мог только мечтать о текущих ценах на нефть
президент США Дональд Трамп, Jim LoScalzo/CNP/AdMedia
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в четверг, 12 марта, в рамках разговора с журналистами в Вашингтоне заявил, что цены на нефть сейчас такие, о которых ранее он мог лишь мечтать.
 
Дональд Трамп сообщил, что очень рад, поскольку в нынешних реалиях цена бензина существенно понизится. Кроме того, по словам американского лидера, подобное влияние на экономику приведет к сокращению налогов.
 
Напомним, 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении объемов добычи нефти, ни о ее продлении.
ЕТ
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