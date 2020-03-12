Кудрин рассказал, какую ожидает среднюю стоимость нефти в текущем году

Глава Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин в рамках заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам рассказал, какую среднюю цену на нефть ожидает в текущем году.

По словам Кудрина, средняя цена нефти в 2020 году может составить 40 долларов за баррель или чуть выше. Глава Счетной палаты уточнил, что это чуть лучше того сценария, который он ранее предоставил, однако, тем не менее, предполагает, что страна будет ближе к нулевым отметкам экономического роста.

Алексей Кудрин добавил, что в данном случае ниже будут инвестиции. "Это новые реалии", – заключил экономист.