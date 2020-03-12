Саудовская Аравия готова продавать Европе нефть значительно дешевле российской

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12 марта 2020, 14:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Pixabay

Саудовская Аравия готова увеличить объемы отгрузки нефти в Европу в три раза и по цене гораздо ниже, чем российское сырье.

Эксперты отмечают, что речь идет о цене в 25 долларов за баррель – именно по такой цене королевство готово продавать нефть европейским странам.

Сообщается, что такие поставки нефти из Саудовской Аравии могут превратить европейский рынок в самую важную сферу передела интересов в ценовой войне между Эр-Риядом и Москвой.

Также сообщается, что европейские нефтеперерабатывающие заводы крупнейших нефтяных компаний получили от саудитов предложения на лимиты поставки нефти, которые значительно превышают традиционные объемы.

Ранее сообщалось, что после Саудовской Аравии Ирак и Кувейт снизили цены на нефть.