После Саудовской Аравии Ирак и Кувейт снизили цены на нефть

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12 марта 2020, 07:19 [ «Аргументы Недели» ]

РАО NOVATEK, фото: globallookpress.com

Входящие в ОПЕК Ирак и Кувейт вслед за Саудовской Аравией снизили цены не нефть. Ирак снизил официальную цену продажи своей нефти Basrah Light для покупателей в Азии на $5 за баррель в апреле. Aramco снизила цену на сорт Arab Medium на $6.

Кувейт снизил цену продажи для азиатских покупателей, как и Саудовская Аравия. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) снизили цену для февральских продаж. Национальная нефтяная компания Абу-Даби (Abu Dhabi National Oil Company) планирует нарастить добычу нефти в апреле, что повлияет на цену "черного золота".

Как отмечает издание Bloomberg, саудовские поставки в сочетании с беспрецедентными скидками превращают европейский нефтяной рынок в поле битвы за цены на нефть.

6 марта ОПЕК и странам—участницам ОПЕК+ не удалось придти к договоренности о дополнительном сокращении добычи нефти. Соглашение о сокращении на 1,7 млн баррелей в сутки действует до 31 марта.

После переговоров стоимость нефти обвалилась, такие цены на нефть не были с 1991 года. На торгах 9 марта стоимость барреля Brent опускалась на 30%, до $31.

В Минэнерго РФ рассказали, что выход России из ОПЕК+ был неизбежным шагом. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия готова к падению цен на нефть