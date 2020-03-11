В Минэнерго рассказали, что выход России из ОПЕК+ был неизбежным шагом

Аргументы Недели → Экономика 13+

11 марта 2020, 22:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

Заместитель российского министра энергетики Павел Сорокин рассказал, почему Российская Федерация была вынуждена выйти из сделки ОПЕК+. Сорокин заявил, что рано или поздно это пришлось бы сделать.

Замглавы ведомства отметил, что каждое продление сделки снижало ее эффективность. Кроме того, производитель дорогой нефти переключили внимание на сланцевые проекты. В итоге участникам группы пришлось бы принимать решение о возвращении части объема на рынок.

«Это неизбежно приведет к снижению цены: цена $65-70 - это выше цены равновесия, она неизбежно приводит к постепенному наращиванию предложения прочими участниками рынка», - объяснил Сорокин.