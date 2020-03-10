Американский экономист уверен, что Россия одержит победу в нефтяной войне

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10 марта 2020, 18:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Фото: pixabay.com

Сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфиии Николас Гвоздев заявил, что у России есть все шансы победить США в начавшейся нефтяной войне. Эксперт уверен, что обвал цен на нефть произошел из-за того, что ОПЕК+ больше не приносит пользы для РФ.

«Кремль вступил в азартную игру, сделав ставку на то, что к концу года он сможет не только взять реванш над США, но и восстановить свое партнерство с Саудовской Аравией», - считает Гвоздев.

Он отметил, что Россия уже доказала свою готовность противодействовать вероятной эскалации в противостоянии с Соединенными Штатами. Гвоздев назвал происходящие события, включая падение цен на нефть и обвал российской валюты, экономической войной.