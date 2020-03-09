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В Госдуме рассказали, как на россиянах скажется развал сделки ОПЕК

, 18:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

В Госдуме рассказали, как на россиянах скажется развал сделки ОПЕК
Фото twitter.com

Первый зампред парламентского комитета по экономической политике Владимир Гутенев рассказал, как развал сделки ОПЕК и последующее ослабление российской валюты скажется на россиянах.

«Нет уверенности, что ослабление рубля будет таким глобальным столь надолго… Не исключено, что может быть незначительный рост цен», - считает Гутенев.

Он высказал предположение, что максимум через пару недель курс рубля может опуститься до отметки 66-67 рублей за доллар. При этом стоимость импортных продуктов может незначительно повыситься, предупредил парламентарий. Он отметил, что иностранные поставщики могут пожертвовать частью прибыли, чтобы не потерять российский сегмент рынка, а потому скачок цен не станет критичным.

АБ

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