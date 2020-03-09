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Киселев рассказал о роли Путина в ситуации с падением рубля и ценами на нефть

, 17:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Киселев рассказал о роли Путина в ситуации с падением рубля и ценами на нефть
Фото: globallookpress.com/ Photographer © Anatoly Lomokhov

Журналист Дмитрий Киселев призвал граждан не паниковать из-за изменения стоимости нефти. Он рассказал о козырях, которые есть у России. По мнению телеведущего, главным преимуществом РФ является президент страны Владимир Путин.

Киселев обратился к россиянам с просьбой не начинать паниковать раньше времени. По его словам, сложившаяся ситуация является спекуляцией, а реальное положение вещей пока остается неясным. При этом журналист отметил, что правительство во главе с президентом страны Владимиром Путиным, премьер-министром Михаилом Мишустиным и Центробанком «успокаивают рынки».

Телеведущий подчеркнул, что в настоящее время Путин является опытнейшим мировым лидером. «Он выводил страну ещё и не из таких глобальных штормов. Остальные властители не того масштаба. Юнга Макрон, шоумены Джонсон и Трамп, давно уставшая Меркель загипнотизированы собственными же фобиями… Спокойствие – не их конек», - подытожил Киселев.

АБ

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