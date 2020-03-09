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Экономист рассказал, что дальше будет происходить с ценами на нефть

, 16:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Экономист рассказал, что дальше будет происходить с ценами на нефть
Фото: pixabay.com

Экономист Михаил Хазин рассказал подробности о заседании ОПЕК+, после которого цены на нефть упали на 30%, а Россия приняла решение выйти из сделки. Эксперт дал прогноз относительно дальнейшего развития событий.

Хазин уверен, что нет никаких оснований для паники. «Не нужно путать кратковременную панику, связанную с тем, что спор по нефти наложился на сильную коррекцию на фондовых рынках. Я не думаю, что саудиты, когда объявляли об увеличении объёмов и снижении цен, думали над тем, что рынки находятся в состоянии предпадения», - считает экономист.

Он предположил, что в скором времени цены вернутся на прежний уровень. Согласно прогнозу специалиста, уже завтра позиция рубля нормализуется.

АБ

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