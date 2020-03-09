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Цены на нефть смогли отыграть треть утреннего падения

, 14:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Цены на нефть смогли отыграть треть утреннего падения
добыча нефти, pixabay.com
Днем в понедельник мировые цены на нефть смогли отыграть 30 процентов утреннего обвала, замедлив темпы падения. Согласно последней информации, об этом свидетельствуют данные торгов.
 
По состоянию на 12:42 по московскому времени майский фьючерс марки Brent упал на 20,41% – до 36,03 доллара за баррель, а апрельский фьючерс марки WTI – на 21,58%, составив 32,37 доллара.
Напомним, цены на нефть обрушились сегодня утром на фоне новостей о том, что участникам ОПЕК+ не удалось продлить договоренности по сокращению добычи "черного золота". Майский фьючерс марки Brent снизился в цене на 28,69% – до 32,28 доллара за баррель, а стоимость апрельского фьючерса WTI упала на 31,35% – до 28,33 доллара.
 
Случившееся привело к снижению курса российской национальной валюты: в настоящий момент доллар торгуется по 74 рубля, а евро – по 85 рублей.
ЕТ

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