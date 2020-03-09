Цены на нефть смогли отыграть треть утреннего падения

Днем в понедельник мировые цены на нефть смогли отыграть 30 процентов утреннего обвала, замедлив темпы падения. Согласно последней информации, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12:42 по московскому времени майский фьючерс марки Brent упал на 20,41% – до 36,03 доллара за баррель, а апрельский фьючерс марки WTI – на 21,58%, составив 32,37 доллара.