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В ГД прокомментировали падение цен на нефть

, 12:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В ГД прокомментировали падение цен на нефть
Госдума, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал падение цен на нефть более чем на 30 процентов после заседания ОПЕК+, в ходе которого Россия вышла из сделки.

Депутат отметил, что министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что даже при минимальных ценах на нефть в течение ближайших лет власти страны смогут выполнять все свои социальные обязательства. "Никаких проблем для населения не предвидится", – подчеркнул Игорь Ананских.

Политик также отметил, что падение цен на нефть в сложившейся ситуации является абсолютно понятным. Он добавил, что, вероятнее всего, через некоторое время стоимость "черного золота" вернется к отметке $40 – 45.

ЕТ

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