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В Минфине подсчитали, на какое время хватит резервов России при нефти по $25

, 10:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

В Минфине подсчитали, на какое время хватит резервов России при нефти по $25
биржа, pixabay.com
В Министерстве финансов Российской Федерации подсчитали, на сколько хватит ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в случае падения нефтяных цен до 25-30 долларов за баррель.
 
Согласно последним данным средств ФНБ хватит, чтобы покрыть потери бюджета от падения цен на нефть в течение 6-10 лет, передает Радио Sputnik.
 
В Минфине уточнили, что при сохранении устойчиво низких цен на "черное золото" достаточный объем ликвидных активов в фонде является гарантией исполнения обязательств государства, а также сохранения макроэкономической и финансовой стабильности в стране.
ЕТ

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