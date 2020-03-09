В Минфине подсчитали, на какое время хватит резервов России при нефти по $25

В Министерстве финансов Российской Федерации подсчитали, на сколько хватит ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в случае падения нефтяных цен до 25-30 долларов за баррель.

Согласно последним данным средств ФНБ хватит, чтобы покрыть потери бюджета от падения цен на нефть в течение 6-10 лет, передает Радио Sputnik