На открытии торгов стоимость нефти марки Brent рухнула почти на треть

В первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ стоимость нефти марки Brent рухнула почти на треть. Согласно данным торгов, цена "черного золота" упала до показателя 31,43 доллара за баррель.

На минимуме в 01.02 по московскому времени баррель североморской смеси упал в цене на 31 процент – на 14 долларов. В последний раз нефть марки Brent опускалась до показателя 31,5 доллара в январе 2016 года, а еще раньше – весной 2004 года.