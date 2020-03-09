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На открытии торгов стоимость нефти марки Brent рухнула почти на треть

, 07:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

На открытии торгов стоимость нефти марки Brent рухнула почти на треть
добыча нефти, pixabay.com
В первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ стоимость нефти марки Brent рухнула почти на треть. Согласно данным торгов, цена "черного золота" упала до показателя 31,43 доллара за баррель.
 
На минимуме в 01.02 по московскому времени баррель североморской смеси упал в цене на 31 процент – на 14 долларов. В последний раз нефть марки Brent опускалась до показателя 31,5 доллара в январе 2016 года, а еще раньше – весной 2004 года.
 
Что касается стоимости нефти марки WTI, то она снизилась на 27 процентов – до 30,27 доллара за баррель. В последний раз она опускалась до показателя 30,3 доллара в 2016-м и 2003 годах.
ЕТ

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