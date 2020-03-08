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Саудовская Аравия готова увеличить добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК

, 09:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Bloomberg

Саудовская Аравия готова увеличить добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК
Фото: pixabay.com

Стало известно, что Саудовская Аравия планирует увеличить добычу нефти в апреле до 10 миллионов баррелей в сутки из-за срыва сделки между Россией и ОПЕК. Отмечается, что такое решение было принято, чтобы заставить РФ и другие страны-члены ОПЕК возобновить переговоры.

Кроме того, в случае необходимости Эр-Рияд готов нарастить добычу нефти до 12 млн баррелей в сутки. При этом аналитики отметили, что в марте показатели составили 9,7 баррелей в день и резкий рост может привести к «хаосу на рынках», где и так наблюдается падение спроса из-за коронавируса.

Однако представители Саудовской Аравии хотят оказать максимальное давление на России для возвращения к переговорам по нефти.

Напомним, что в пятницу на встрече в Вене Москва и ОПЕК не смогли урегулировать вопрос по добыче нефти после марта. Текущие договоренности истекают 31 марта 2020 года.

БА

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