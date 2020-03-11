Силуанов заявил, что Россия готова к падению цен на нефть

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11 марта 2020, 14:06 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Минфина А. Силуанов, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия подготовлена к падению цен на нефть, изменений в государственном бюджете не потребуются, и все обязательства будут исполнены.

По словам Силуанова, наша страна подготовлена лучше, чем другие страны, которые имеют большие доходы от нефтедобычи, которым приходится сокращать бюджет.

"Мы не будем сокращать или снижать бюджетные корректировки, которые приняты",— заверил глава Минфина.

Силуанов также отметил, что не считает ситуацию началом экономического кризиса в России. "У нас нет оснований впадать в пессимизм",— сказал министр.

Цена на нефть обрушилась на торгах на мировых рынках 9 марта на 30 процентов, после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться по сокращению добычи. Следом подскочили курсы доллара и евро. На стоимость нефти также повлияло распространение коронавируса.

Российские аналитики опубликовали показатели индекса финансового стресса в России. Ранее американский эксперт заявил о победе России на нефтяном рынке.