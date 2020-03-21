Врач-педиатр поделился, какие симптомы коронавируса у детей

Аргументы Недели → Общество 13+

21 марта 2020, 20:02 [ «Аргументы Недели» ]

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский, известный как доктор Комаровский, ответил на вопросы по поводу коронавируса COVID-19 у детей. Доктор Комаровский считает, что в очаге распространения коронавирусной инфекции детей нужно обследовать при любых непонятных симптомах, изменении частоты или ритма дыхания, любых проблемах со стулом.

По словам педиатра, детский организм легче переносит вирус. Отвечая на многочисленные вопросы родителей малышей в Инстаграм, Комаровский сказал, что COVID-19 у малышей чаще всего похож на ОРВИ. Он отметил, что при заражении коронавирусом у детей часто бывает рвота и диарея. "Опасность заключается в том, что возбудитель болезни длительное время выделяется с испражнениями", — подчеркнул доктор Комаровский.

Педиатр также подчеркнул, что большинство случаев гибели детей от коронавируса COVID-19 связаны с тяжелыми патологиями у них, не имеющими отношения к новому вирусу.