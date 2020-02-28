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Коронавирус 28 февраля: программа холодной войны США и рекомендации при эпидемии

, 08:43 [ «Аргументы Недели», , Обозреватель отдела Общество ]

Коронавирус 28 февраля: программа холодной войны США и рекомендации при эпидемии
вирус, pixabay.com

Число зараженных коронавирусом сегодня достигло 83 368 человек. Выздоровели при этом 36 486 пациентов, погибли – 2 858. «Аргументы Недели» публикуют главные новости к этому часу.

  • Израильские ученные заявили: вакцина от коронавируса может быть получена в течении нескольких недель.

  • 46% заболевших COVID-19 в Китае уже выздоровели. Все пациенты выписаны из больницы, их количество превышает 36 тысяч.

  • Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко посмеялся над властями Украины. Он «успокоил» соотечественников и перечислил «меры», которые предпринимает официальный Киев, чтобы не допустить коронавирус. После этого парламентарий принялся перечислять:

ЗЕЛЕНСКИЙ готовит видео с челенджем #танцуйпротивкоронавируса в Инстаграме.

БОРОДЯНСКИЙ уже занимается подбором экстрасенсов, целителей и магов…

А что делают остальные?

  • Коронавирус: информация и рекомендации врачей. Эксперты разных стран предлагают любопытные методы профилактики и диагностирования коронавируса. Японские медики советуют следить за тем, чтобы рот и горло всегда были влажными.

  • Специалисты из Тайваня советуют каждое утро устраивать самопроверку – сделать глубокий вдох и задержать дыхание более чем на десять секунд. Как это поможет узнать и предотвратить болезнь?

  • Власти США допускают борьбу с COVID-19 через программу времен холодной войны. Речь о применении полномочий по закону об оборонном производстве (Defense Production Act), с целью увеличения производства защитных масок и одежды. Закон наделит президента правом требовать от бизнеса выполнять заказы для нужд страны.

  • Джеки Чан попросил поклонников не переживать о нем: он не болен коронавирусом и не находится на карантине. Как ранее писали СМИ, актер якобы заразился на вечеринке.

  • Биржи США продолжили рекордное падение на фоне вируса. Индекс ведущих американских акций Dow Jones Industrial Average (DJIA) потерпел самое большое падение в истории на фоне коронавирусного кризиса, закрывшись в Нью-Йорке на 1,190,95 пункта. Ожидается также падение азиатских и австралийских рынков.

  • В ФРГ федеральное ведомство защиты гражданского населения и помощи при катастрофах составило список необходимых в случае эпидемии коронавирусной инфекции и карантина продуктов и вещей. Какие они?

  • Генсек ООН Антониу Гутерреш уверен, что риск возникновения пандемии – очень явный. Он призывает правительство сделать все возможное, чтобы не допустить распространения заболевания. Также Гутерреш признался, что беспокоится за те страны развивающегося мира, которые могут испытывать недостаток возможностей для борьбы с вирусом.

 

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