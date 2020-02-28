Коронавирус 28 февраля: программа холодной войны США и рекомендации при эпидемии

Число зараженных коронавирусом сегодня достигло 83 368 человек. Выздоровели при этом 36 486 пациентов, погибли – 2 858. «Аргументы Недели» публикуют главные новости к этому часу.

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко посмеялся над властями Украины. Он «успокоил» соотечественников и перечислил «меры», которые предпринимает официальный Киев, чтобы не допустить коронавирус. После этого парламентарий принялся перечислять:

46% заболевших COVID -19 в Китае уже выздоровели. Все пациенты выписаны из больницы, их количество превышает 36 тысяч.

Израильские ученные заявили : вакцина от коронавируса может быть получена в течении нескольких недель.

ЗЕЛЕНСКИЙ готовит видео с челенджем #танцуйпротивкоронавируса в Инстаграме.

БОРОДЯНСКИЙ уже занимается подбором экстрасенсов, целителей и магов…

А что делают остальные?

Коронавирус: информация и рекомендации врачей. Эксперты разных стран предлагают любопытные методы профилактики и диагностирования коронавируса. Японские медики советуют следить за тем, чтобы рот и горло всегда были влажными.

Специалисты из Тайваня советуют каждое утро устраивать самопроверку – сделать глубокий вдох и задержать дыхание более чем на десять секунд. Как это поможет узнать и предотвратить болезнь?

Власти США допускают борьбу с COVID-19 через программу времен холодной войны. Речь о применении полномочий по закону об оборонном производстве (Defense Production Act), с целью увеличения производства защитных масок и одежды. Закон наделит президента правом требовать от бизнеса выполнять заказы для нужд страны.

Джеки Чан попросил поклонников не переживать о нем: он не болен коронавирусом и не находится на карантине. Как ранее писали СМИ, актер якобы заразился на вечеринке.

Биржи США продолжили рекордное падение на фоне вируса. Индекс ведущих американских акций Dow Jones Industrial Average (DJIA) потерпел самое большое падение в истории на фоне коронавирусного кризиса, закрывшись в Нью-Йорке на 1,190,95 пункта. Ожидается также падение азиатских и австралийских рынков.

В ФРГ федеральное ведомство защиты гражданского населения и помощи при катастрофах составило список необходимых в случае эпидемии коронавирусной инфекции и карантина продуктов и вещей. Какие они?