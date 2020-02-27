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Джеки Чан лично обратился к поклонникам, переживающим за него из-за коронавируса

, 18:58 [ «Аргументы Недели» ]

Джеки Чан лично обратился к поклонникам, переживающим за него из-за коронавируса

Актер Джеки Чан лично обратился к поклонникам, которые из-за сообщений в СМИ обеспокоились за его здоровье. Актер опроверг информацию о заражении коронавирусом. Джеки Чан написал в соцсетях, что он здоров и не находится на карантине.

По его словам, после слухов в СМИ, ему пишут его друзья и интересуются, все ли у него в порядке.
Ему приятна такая забота знакомых и незнакомых людей. Еще ему присылают посылки с подарками из разных стран мира, в том числе медицинские маски.

Джеки Чан попросил своих помощников и представителей передать маски тем, кому они сейчас точно необходимы.
СМИ написали сегодня о коронавирусе у актера из Гонконга, якобы он заразился на вечеринке.

 
 
 
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Публикация от Jackie Chan 成龍 (@jackiechan)27 Фев 2020 в 2:46 PST

 
 
 
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Публикация от Jackie Chan 成龍 (@jackiechan)27 Фев 2020 в 2:46 PST

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