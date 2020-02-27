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В СМИ пишут, что Джеки Чан мог заразиться коронавирусом на частной вечеринке

, 17:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: todayonline.com

В СМИ пишут, что Джеки Чан мог заразиться коронавирусом на частной вечеринке
Джеки Чан, фото из соцсети

В СМИ пишут, что 65-летний актер и кинорежиссер Джеки Чан, который родом из Гонконга, мог заразиться коронавирусом на вечеринке. По слухам, Джеки Чан находится на карантине.  Актер был приглашен на мероприятие, организованное в честь завершения службы в полиции мужчины.

У 48-летнего бывшего полицейского диагноз коронавирус COVID-19 подтвержден. Всего его отставку отмечали 60 человек, которые позже почти все были изолированы из-за возможного заражения новым вирусом.

Сам бывший правоохранитель, скорее всего, заразился в ресторане, который перед вечеринкой посещал с супругой и тещей.
Официальной информации о том, что Джеки Чан болен, его представители пока не дали. Да еще и актеры Алан Тамб и Алекс Фонг рассказали, что вместе с Джеки Чаном присутствовали на другом мероприятии.

Напомним, в начале февраля Джеки Чан пообещал создателю вакцины против коронавируса миллион юаней (145 тысяч долларов). Он объснил, что ему тяжело видеть, как пустуют ранее всегда  оживленные улицы, а его соотечественники борются с вирусом вместо того, чтобы жить и радоваться жизни. 

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