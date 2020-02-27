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//Здоровье 13+

Коронавирус: информация и рекомендации врачей

, 15:12 [ «Аргументы Недели», ]

Коронавирус: информация и рекомендации врачей
Фото: Pixabay

Эксперты разных стран предлагают любопытные методы профилактики и диагностирования коронавируса.

Японские медики советуют следить за тем, чтобы рот и горло всегда были влажными. Для этого надо каждые 15 минут делать несколько глотков воды. Таким образом вирус не попадет сразу в дыхательные пути, а окажется в желудке, где будет уничтожен желудочной кислотой. Что ж, пить воду в любом случае полезно, поэтому хуже точно не станет.

Специалисты из Тайваня напоминают, что новый вирус может не проявляться в течение 28 дней. К моменту, когда симптомы станут очевидными и человек обратится к врачу, легкие могут быть уже сильно поражены. Поэтому тайваньские эксперты советуют каждое утро устраивать самопроверку – сделать глубокий вдох и задержать дыхание более чем на десять секунд. Будете испытывать дискомфорт или начнете кашлять – лучше поскорее сдать анализы.

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