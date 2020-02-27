Украинский депутат высмеял меры властей против коронавируса

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27 февраля 2020, 19:50 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: telegram-канал Гончаренко

встреча эвакуированных из Уханя на фото из фейсбука Зеленского

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко посмеялся над властями Украины. Он «успокоил» граждан Украины и перечислил «меры», которые предпринимает официальный Киев, чтобы не допустить коронавирус.

Свой текст Гончаренко назвал «Как готовится власть к борьбе с коронавирусом?»

После этого парламентарий принялся перечислять:

ЗЕЛЕНСКИЙ готовит видео с челенджем #танцуйпротивкоронавируса в Инстаграме.

БОРОДЯНСКИЙ уже занимается подбором экстрасенсов, целителей и магов.

МИЛОВАНОВ учит людей правильно чихать.

ГОНЧАРУК заявил, что он профан в вирусах и пошел тестировать самокаты.

ДУБИЛЕТ готовит мобильное предложение, которое будет сканировать на коронавирус через кьюаркод.

БРАГАР предлагает продавать собак, просто так, деньги пригодятся.

У ЯРЕМЕНКО новое табу - китаянки.

ДУБИНСКИЙ записывает новое видео про связь Порошенко и коронавируса.

ТИЩЕНКО записался на греко-римскую борьбу, чтобы побороть коронавирус.

АРАХАМИЯ говорит, что не понятно кто виноват мы или коронавирус (но это его личное мнение).

БОГДАН готовит вечеринку с безлимитным пивом Корона.

В этом тексте депутат использовал реальные информационные поводы, либо намекал на них. К слову министр Тимофей Милованов действительно учил, как правильно чихать, в том числе, прикрываясь ногой. Бывший глава администрации президента Украины Андрей Богдан после своей отставки находится на курорте. А депутат Яременко когда-то попадал в секс-скандал.