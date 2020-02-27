Все новости >>

//Общество 13+

Украинский депутат высмеял меры властей против коронавируса

, 19:50 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: telegram-канал Гончаренко

Украинский депутат высмеял меры властей против коронавируса
встреча эвакуированных из Уханя на фото из фейсбука Зеленского

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко посмеялся над властями Украины. Он «успокоил» граждан Украины и перечислил «меры», которые предпринимает официальный Киев, чтобы не допустить коронавирус.

Свой текст Гончаренко назвал «Как готовится власть к борьбе с коронавирусом?»

После этого парламентарий принялся перечислять:

ЗЕЛЕНСКИЙ готовит видео с челенджем #танцуйпротивкоронавируса в Инстаграме.

БОРОДЯНСКИЙ уже занимается подбором экстрасенсов, целителей и магов.

МИЛОВАНОВ учит людей правильно чихать.

ГОНЧАРУК заявил, что он профан в вирусах и пошел тестировать самокаты.

ДУБИЛЕТ готовит мобильное предложение, которое будет сканировать на коронавирус через кьюаркод.

БРАГАР предлагает продавать собак, просто так, деньги пригодятся.

У ЯРЕМЕНКО новое табу - китаянки.

ДУБИНСКИЙ записывает новое видео про связь Порошенко и коронавируса.

ТИЩЕНКО записался на греко-римскую борьбу, чтобы побороть коронавирус.

АРАХАМИЯ говорит, что не понятно кто виноват мы или коронавирус (но это его личное мнение).

БОГДАН готовит вечеринку с безлимитным пивом Корона.

В этом тексте депутат использовал реальные информационные поводы, либо намекал на них. К слову министр Тимофей Милованов действительно учил, как правильно чихать, в том числе, прикрываясь ногой. Бывший глава администрации президента Украины Андрей Богдан после своей отставки находится на курорте. А депутат Яременко когда-то попадал в секс-скандал.

//картина дня

При сохранении текущих тенденций украинское государство ждет развал. Соответствующий прогноз озвучил Алексей Муратов, представитель действующего в непризнанной ДНР движения «Донецкая Республика».

При сохранении текущих тенденций украинское государство ждет развал. Соответствующий прогноз озвучил Алексей Муратов…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Популярный телеведущий и актер Дмитрий Нагиев опубликовал видео в Инстаграм, как он играет на аккордеоне перед темнокожими полицейскими. Видео оценили фолловеры: "Нагиев…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Красноярске в одной из квартир была обнаружена мёртвая женщина с признаками укусов животных. Через пару дней следственное управление региона сообщило ещё об одном…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В условиях отсутствия договора у наблюдателей исчезает право на дипломатический иммунитет и, соответственно, если не будет меняться российское законодательство, такие…