Украинский депутат высмеял меры властей против коронавируса

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко посмеялся над властями Украины. Он «успокоил» граждан Украины и перечислил «меры», которые предпринимает официальный Киев, чтобы не допустить коронавирус.
Свой текст Гончаренко назвал «Как готовится власть к борьбе с коронавирусом?»
После этого парламентарий принялся перечислять:
ЗЕЛЕНСКИЙ готовит видео с челенджем #танцуйпротивкоронавируса в Инстаграме.
БОРОДЯНСКИЙ уже занимается подбором экстрасенсов, целителей и магов.
МИЛОВАНОВ учит людей правильно чихать.
ГОНЧАРУК заявил, что он профан в вирусах и пошел тестировать самокаты.
ДУБИЛЕТ готовит мобильное предложение, которое будет сканировать на коронавирус через кьюаркод.
БРАГАР предлагает продавать собак, просто так, деньги пригодятся.
У ЯРЕМЕНКО новое табу - китаянки.
ДУБИНСКИЙ записывает новое видео про связь Порошенко и коронавируса.
ТИЩЕНКО записался на греко-римскую борьбу, чтобы побороть коронавирус.
АРАХАМИЯ говорит, что не понятно кто виноват мы или коронавирус (но это его личное мнение).
БОГДАН готовит вечеринку с безлимитным пивом Корона.
В этом тексте депутат использовал реальные информационные поводы, либо намекал на них. К слову министр Тимофей Милованов действительно учил, как правильно чихать, в том числе, прикрываясь ногой. Бывший глава администрации президента Украины Андрей Богдан после своей отставки находится на курорте. А депутат Яременко когда-то попадал в секс-скандал.