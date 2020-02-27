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На Украине министр показал, как нужно правильно чихать, прикрываясь ногой

, 19:29 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

На Украине министр показал, как нужно правильно чихать, прикрываясь ногой
министр Милованов показывает, как правильно чихать на скриншоте youtube-видео

Глава украинского минэкономразвития Тимофей Милованов выступил с рекомендациями, как украинцы должны чихать. Это произошло на пресс-конференции.

Сам брифинг был посвящен теме господдержки предприятий. Его проводил министр Милованов. На пресс-конференции он и рассказал, что на Украине планируется информационная кампания. Ее целью станет предотвращение коронавируса.

«Во время чихания прикрывайте нос не рукой, а салфеткой или изгибом локтя», — показал Тимофей Милованов: «А если вы будете с кем-то обниматься, тогда надо ногой прикрываться».

Возможно, Милованов был прав. Защищаться от коронавируса важно. Но прямо сейчас по Украине гуляет эпидемия свиного гриппа. За одну только прошлую неделю от него умерли десять человек.

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