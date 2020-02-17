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Раскрылись новые обстоятельства увольнения главы администрации Зеленского

, 19:09 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Раскрылись новые обстоятельства увольнения главы администрации Зеленского
Андрей Богдан на скриншоте youtube-видео

Андрей Богдан уволился с поста главы администрации президента Украины после разговора с Зеленским. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Разговор назван окончательной точкой в решении об увольнении Богдана с поста главы офиса Зеленского. Он прошел с глазу на глаз.

«Они встретились, пообщались, потом вышли, и Андрей сообщил про свой уход с должности», — рассказал Арахамия: «И очень быстро, за сутки, собрал свои вещи и уехал».

Разговор Зеленского с подчиненным носил дружеский характер и прошел в приятельской атмосфере.

Андрей Богдан был уволен на прошлой неделе. Его сменил Андрей Ермак, прежде работавший советником.

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