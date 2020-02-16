Стало известно, сколько заработал новый глава администрации Зеленского

Новый глава администрации президента Украины Андрей Ермак опубликовал первую декларацию. У него сотни тысяч в валюте и несколько компаний.
Новый руководитель офиса президента Украины владеет квартирой в Киеве, площадью 100 квадратных метров. Он задекларировал автомобиль Toyota Camry 2015 года выпуска.
Чиновник сообщил, что у него на счетах 26 тысяч гривен, 347 тысяч долларов США, а также 50 тысяч евро. Впрочем основными средствами стали компании. Ермак является владельцем и совладельцев в девяти фирмах.
Андрей Ермак возглавил администрацию Зеленского в начале нынешней недели. Во вторник появился приказ украинского президента о его назначении.
Ранее должность Ермака занимал Андрей Богдан. Он конфликтовал с главой СБУ Иваном Бакановым.