Стало известно, сколько заработал новый глава администрации Зеленского

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16 февраля 2020, 13:43 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Национальное агентство по предотвращению коррупции

Владимир Зеленский на фото Globallookpress.com/ FOT. TEDI/NEWSPIX.PL, via www.im

Новый глава администрации президента Украины Андрей Ермак опубликовал первую декларацию. У него сотни тысяч в валюте и несколько компаний.

Новый руководитель офиса президента Украины владеет квартирой в Киеве, площадью 100 квадратных метров. Он задекларировал автомобиль Toyota Camry 2015 года выпуска.

Чиновник сообщил, что у него на счетах 26 тысяч гривен, 347 тысяч долларов США, а также 50 тысяч евро. Впрочем основными средствами стали компании. Ермак является владельцем и совладельцев в девяти фирмах.

Андрей Ермак возглавил администрацию Зеленского в начале нынешней недели. Во вторник появился приказ украинского президента о его назначении.

Ранее должность Ермака занимал Андрей Богдан. Он конфликтовал с главой СБУ Иваном Бакановым.