Прорыв: израильские ученые назвали сроки готовности вакцины против коронавируса

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27 февраля 2020, 22:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Jerusalem Post

фото: соцсети

Министерство науки Израиля на пресс-конференции заявило о значительном прорыве исследователей из института Мигель в Галилее: вакцина от коронавируса может быть получена в течение нескольких недель.

Специалисты на протяжении четырех лет пытались создать вакцину против другой опасной болезни - птичьего гриппа. И сейчас, как отмечается, они добились успеха: вакцина проходит доклинические испытания.

Исследователи полагают, что у птичьего гриппа и у нового типа коронавируса схожи механизмы инфицирования у домашних птиц и людей. Эффективность вакцины ученые доказали на доклинических испытаниях на курах.

"Я уверен, что будет достигнут быстрый прогресс, позволяющий обеспечить необходимый ответ на серьезную глобальную угрозу COVID-19”, - цитирует министра науки и техники Израиля Офира Акуниса "Иерусалим Пост".

Ранее сообщалось, что в Италии коронавирус подтвержден у профессионального футболиста. В минувшее воскресенье нападающий команды третьего итальянского дивизиона "Пьянезе" пропустил игру из-за температуры.