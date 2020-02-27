Все новости >>

//Спорт 13+

В Италии коронавирус подтвержден у профессионального футболиста

, 21:22 [ «Аргументы Недели» ]

В Италии коронавирус подтвержден у профессионального футболиста
фото: pixabay.com

В Италии коронавирус подтвержден у профессионального футболиста. В минувшее воскресенье 23 февраля,
нападающий команды третьего итальянского дивизиона "Пьянезе" Кинг Удо пропустил игру против "Ювентуса" U23 из-за повышенной температуры и общего недомогания.

Тест на коронавирус показал положительный результат. Итальянский футболист был госпитализирован, спокойно согласился находиться на карантине в госпитале, написали итальянские СМИ.

Сейчас футболист чувствует себя нормально. У футболистов молодежной команды "Ювентуса" нет никаких симптомов коронавируса, но клуб следит за их состоянием.

Также в Италии коронавирусом заболел 38-летний футболист "Кодоньо", любительского клуба из Ломбардии.

По состоянию на четверг, 27 февраля, число зараженных новым коронавирусом СОVID -19 в Италии более 500 человек. 17 человек, пожилые люди, скончались.

 

ИЧ

//картина дня

При сохранении текущих тенденций украинское государство ждет развал. Соответствующий прогноз озвучил Алексей Муратов, представитель действующего в непризнанной ДНР движения «Донецкая Республика».

При сохранении текущих тенденций украинское государство ждет развал. Соответствующий прогноз озвучил Алексей Муратов…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Петр Порошенко заявил, что готов явиться на допрос в Госбюро расследований Украины, а разрешение суда на его принудительный привод на допрос называет незаконным…

На Чемпионате Европы по биатлону, который проходит в белорусских Раубичах, спортсмены сборных Украины и России стали обладателями золотых и серебряных медалей в смешанной…

//новости ан

Старшего брата экс-президента Украины Виктора Ющенко - Петра лишили степени доктора исторических наук. Решение было принято аттестационной коллегией Министерства…

//новости ан

Популярный телеведущий и актер Дмитрий Нагиев опубликовал видео в Инстаграм, как он играет на аккордеоне перед темнокожими полицейскими. Видео оценили фолловеры: "Нагиев…

//новости ан

//новости ан

В Красноярске в одной из квартир была обнаружена мёртвая женщина с признаками укусов животных. Через пару дней следственное управление региона сообщило ещё об одном…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В условиях отсутствия договора у наблюдателей исчезает право на дипломатический иммунитет и, соответственно, если не будет меняться российское законодательство, такие…