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27 февраля 2020, 21:22 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Италии коронавирус подтвержден у профессионального футболиста. В минувшее воскресенье 23 февраля,

нападающий команды третьего итальянского дивизиона "Пьянезе" Кинг Удо пропустил игру против "Ювентуса" U23 из-за повышенной температуры и общего недомогания.

Тест на коронавирус показал положительный результат. Итальянский футболист был госпитализирован, спокойно согласился находиться на карантине в госпитале, написали итальянские СМИ.

Сейчас футболист чувствует себя нормально. У футболистов молодежной команды "Ювентуса" нет никаких симптомов коронавируса, но клуб следит за их состоянием.

Также в Италии коронавирусом заболел 38-летний футболист "Кодоньо", любительского клуба из Ломбардии.

По состоянию на четверг, 27 февраля, число зараженных новым коронавирусом СОVID -19 в Италии более 500 человек. 17 человек, пожилые люди, скончались.