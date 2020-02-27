В Италии коронавирус подтвержден у профессионального футболиста. В минувшее воскресенье 23 февраля,
нападающий команды третьего итальянского дивизиона "Пьянезе" Кинг Удо пропустил игру против "Ювентуса" U23 из-за повышенной температуры и общего недомогания.
Тест на коронавирус показал положительный результат. Итальянский футболист был госпитализирован, спокойно согласился находиться на карантине в госпитале, написали итальянские СМИ.
Сейчас футболист чувствует себя нормально. У футболистов молодежной команды "Ювентуса" нет никаких симптомов коронавируса, но клуб следит за их состоянием.
Также в Италии коронавирусом заболел 38-летний футболист "Кодоньо", любительского клуба из Ломбардии.
По состоянию на четверг, 27 февраля, число зараженных новым коронавирусом СОVID -19 в Италии более 500 человек. 17 человек, пожилые люди, скончались.