Ширвиндт назвал виновных в трагедии устроившего смертельное ДТП актера Ефремова

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22 июня 2020, 15:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Актер Александр Ширвиндт, Anatoly Lomokhov / globallookpress.com

Актер Александр Ширвиндт назвал случившееся с его коллегой Михаилом Ефремовым трагедией и рассказал, кто в ней виноват. По данному вопросу Ширвиндт высказался в беседе с представителями интернет-СМИ.

Согласно точке зрения артиста, процитированного РИА Новости, в том, что Ефремов, находясь в состоянии опьянения, устроил ДТП со смертельным исходом, виноваты его друзья и коллеги. Они, по словам Александра Ширвиндта, стыдили Ефремова, но не делали ничего «глобального», чтобы помочь артисту побороть его «недуг».

Ранее в понедельник сообщалось, что Эльман Пашаев, адвокат, представляющий интересы Ефремова, поведал о его текущем состоянии.