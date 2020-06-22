Ширвиндт назвал виновных в трагедии устроившего смертельное ДТП актера Ефремова

Актер Александр Ширвиндт назвал случившееся с его коллегой Михаилом Ефремовым трагедией и рассказал, кто в ней виноват. По данному вопросу Ширвиндт высказался в беседе с представителями интернет-СМИ.
Согласно точке зрения артиста, процитированного РИА Новости, в том, что Ефремов, находясь в состоянии опьянения, устроил ДТП со смертельным исходом, виноваты его друзья и коллеги. Они, по словам Александра Ширвиндта, стыдили Ефремова, но не делали ничего «глобального», чтобы помочь артисту побороть его «недуг».
Ранее в понедельник сообщалось, что Эльман Пашаев, адвокат, представляющий интересы Ефремова, поведал о его текущем состоянии.