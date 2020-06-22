Адвокат Ефремова рассказал о текущем состоянии актера

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22 июня 2020, 12:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: телеканал "360"

актер Михаил Ефремов, Anatoly Lomohov/Russian Look

Адвокат Эльман Пашаев в понедельник, 22 июня, рассказал о текущем состоянии своего подзащитного – актера Михаила Ефремова. Артист 8 июня устроил в центре Москвы аварию со смертельным исходом.

По словам адвоката, Ефремов в настоящий момент находится в подавленном состоянии и шоке. "Пока не отошел он", – добавил юрист.

Напомним, ранее сегодня Пашаев сообщил, что день, когда случилось ДТП, был православный праздник, поэтому Михаил Ефремов употребил спиртное. Тогда же артисту позвонил друг, который сообщил, что его мать и супруга госпитализированы в тяжелом состоянии. Сам мужчина не мог поехать и помочь родственницам, так как находился на Украине. Он попросил актера помочь и навестить женщин в больнице. Артист не смог отказать и сел за руль в нетрезвом виде.