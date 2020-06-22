Адвокат Ефремова рассказал, по какой причине актер сел пьяным за руль

Аргументы Недели → Происшествия 13+

22 июня 2020, 07:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Собеседник

Михаил Ефремов, Anatoly Lomohov/Russian Look

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в рамках разговора с журналистами рассказал, по какой причине его подзащитный сел пьяным за руль. Поступок актера привел к аварии со смертельным исходом.

По словам адвоката, в день, когда случилось ДТП, был православный праздник, поэтому Михаил Ефремов употребил спиртное. В тот же день артисту позвонил друг, который сообщил, что его мать и супруга госпитализированы в тяжелом состоянии. Сам мужчина не мог поехать и помочь родственницам, так как находился на Украине. Он попросил актера помочь и навестить женщин в больнице.

Эльман Пашаев подчеркнул, что Михаил Ефремов действительно выпил, но сел за руль, чтобы выручить своего друга. Юрист заметил, что его подзащитный является "очень добросовестным человеком", который не станет "выкручиваться", чтобы избежать наказания.