Адвокат Ефремова признался, что из-за пьяного водителя погибла вся его семья

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20 июня 2020, 14:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Михаил Ефремов, Anatoly Lomohov/Russian Look

Адвокат знаменитого российского актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в рамках беседы с журналистами признался, что больше тридцати лет назад пережил личную трагедию из-за действий пьяного водителя.

Юрист рассказал, что в 1987 году по вине водителя, который находился за рулем "Камаза" в состоянии алкогольного опьянения, погибла вся его семья.

Эльман Пашаев, который защищает Михаила Ефремова, устроившего в пьяном состоянии ДТП со смертельным исходом, уточнил, что ему было 15 лет, когда он потерял отца, мать и двух братьев. По словам адвоката, его родственники, узнав, что у водителя "Камаза" двое несовершеннолетних детей, сделали все возможное, чтобы виновника аварии не посадили в тюрьму.