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Адвокат Ефремова заявил, что намерен «жестко и конкретно» поговорить с актером

, 07:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Адвокат Ефремова заявил, что намерен «жестко и конкретно» поговорить с актером
Михаил Ефремов, Anatoly Lomohov/Russian Look

Адвокат устроившего ДТП со смертельным исходом Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о желании родных погибшего в аварии Сергея Захарова "заработать" и пообещал провести с актером "жесткий" разговор.

Пашаев подчеркнул, что ведется "семейная борьба всей толпой". По словам адвоката, "все не отказались бы заработать", однако это не оказывает влияния ни на приговор Ефремову, ни на сумму морального ущерба. Юрист заметил, что по суду она будет значительно меньше той, которую виновник ДТП мог предложить родным Захарова.

Эльман Пашаев подчеркнул, что его подзащитный хотел "по-человечески" помочь семье погибшего, однако в сложившихся обстоятельствах адвокат больше не намерен "ни за кем бегать". Юрист признал, что Михаилу Ефремову морально стало бы немного легче, если бы родственники Сергея Захарова взяли деньги, однако теперь он проведет "жесткий и конкретный" разговор с артистом. Пашаев заключил: "Сколько суд решит, столько мы и возместим". 

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