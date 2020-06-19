Актер Долинский убежден, что Ефремов не выйдет живым из тюрьмы

Аргументы Недели → Происшествия 13+

19 июня 2020, 21:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: YouTube

актер Владимир Долинский, Anatoly Lomohov/Russian Look

Заслуженный артист России Владимир Долинский обратился к родственникам погибшего в дорожно-транспортном происшествии Сергея Захарова с просьбой "не убивать" виновника аварии – актера Михаила Ефремова.

Долинский в рамках телепередачи на канале "Россия 1" заявил, что сам сидел в тюрьме и знает, что это такое. Актер убежден, что Ефремов "не перенесет заключение" из-за своих проблем с почками, печенью и нервной системой.

Артист назвал аварию, после которой погиб человек, трагедией и выразил соболезнования его родственникам. Владимир Долинский подчеркнул, что на руках Михаила Ефремова "кровь", однако если родные умершего Сергея Захарова будут "добивать" актера, то "кровь будет и на их руках".