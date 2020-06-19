Домогаров потерял уважение к зрителям после ДТП с Ефремовым: «Топчутся на крови» и «осуждают»

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19 июня 2020, 08:45 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Александр Домогаров, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Народный артист РФ Александр Домогаров прокомментировал смертельное ДТП с участием его звездного коллеги Михаила Ефремова. По его словам, «страшная катастрофа» показала отношение общества - «людей».

«Страшная катастрофа, которая произошла с Мишей — лакмусовая бумажка которая показала отношение общества „людей“ и это ужасно что произошло, МИША - ВИНОВАТ И СУДИТЬ ЕГО БУДЕТ СУД! … А вы, осуждающие — не пили, не бросали жен, жили всегда с одной женой, не изменяли, не продавались за гроши, вы не подставляли своих товарищей ради выгоды», - высказал актер,

Домогаров отметил, что люди делают вещи и пострашнее, а потом живут с ними. По его словам, прикрывающиеся за «страшными никами» без аватарки на профиле пользователи «смеют осуждать» Михаила Ефремова и «топтаться на крови». Он добавил, что теперь у него нет желания выходить на сцену перед зрителями, хотя раньше он отдавал их чувствам «силы» и «жизнь».

«Мы богема, мы увядшая культура, мы не несем ничего хорошего. Не ходите в театр! По крайне мере — на мои спектакли. Я никогда не буду теперь к вам зрители чувствовать уважения», - заявил он.

Ранее Диана Арбенина резко отреагировала на устроенное Ефремовым смертельное ДТП.