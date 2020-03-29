Дочь Анастасии Заворотнюк в связи с пандемией коронавируса вспомнила классика и обратилась к пользователям сети

Дочь актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк Анна в дни, когда москвичей попросили оставаться дома из-за распространения коронавируса, вспомнила классика Ивана Бунина и призвала верить, что скоро все пройдет. «Дорогие мои друзья, мы сейчас переживаем не самое лучшее время, но будем верить и надеяться, что все пройдет очень скоро», - пишет Заворотнюк-младшая.
Девушка опубликовала фото в Инстаграм и написала пост с цитатами Бунина. «Парадокс. Но Бунин однажды сказал «страшно сказать, но правда: не будь народных бедствий, тысячи интеллигентов были бы прямо несчастнейшие люди. Как же тогда заседать, протестовать, о чем кричать и писать? А без этого и жизнь не в жизнь была”. В такие минуты, когда карантин вынуждает нас сидеть по домам, с ним трудно не согласиться».
Дочь Заворотнюк ценила майскую погоду в конце марта и добавила стихотворение Бунина.
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«Как в апреле по ночам в аллее,
И всё тоньше верхних сучьев дым,
И всё легче, ближе и виднее
Побледневший небосклон за ним.
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Этот верх в созвездьях, в их узорах,
Дымчатый, воздушный и сквозной,
Этих листьев под ногами шорох,
Эта грусть — всё то же, что весной.
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Снова накануне. И с годами
Сердце не считается. Иду
Молодыми, легкими шагами
И опять, опять чего-то жду».
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«Пусть к нам придет красивая, ласковая весна. Пусть войдет в дом каждого человека радость, счастье и любовь», - пожелала Анна.
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⠀ Парадокс. Но Бунин однажды сказал “страшно сказать, но правда: не будь народных бедствий, тысячи интеллигентов были бы прямо несчаснейшие люди. Как же тогда заседать, протестовать, о чем кричать и писать? А без этого и жизнь не в жизнь была”. В такие минуты, когда карантин вынуждает нас сидеть по домам, с ним трудно не согласиться.???? ⠀ На дворе весна и хочется видеть солнышко, радоваться лучам и наблюдать как пробужаются деревья и земля будто дышит теплом. И невольно приходит на память стихотворение Бунина.???? ⠀ «Как в апреле по ночам в аллее, И всё тоньше верхних сучьев дым, И всё легче, ближе и виднее Побледневший небосклон за ним. ⠀ Этот верх в созвездьях, в их узорах, Дымчатый, воздушный и сквозной, Этих листьев под ногами шорох, Эта грусть — всё то же, что весной. ⠀ Снова накануне. И с годами Сердце не считается. Иду Молодыми, легкими шагами И опять, опять чего-то жду.» ⠀ Дорогие мои друзья, мы сейчас переживаем не самое лучшее время, но будем верить и надеяться, что все пройдет очень скоро. Пусть к нам придет красивая, ласковая весна. Пусть войдет в дом каждого человека радость, счастье и любовь. И хочется завершить своё маленькое послание словами Ивана Алексеевича Бунина: «Позабыв про горе и страданья, Верю я, что кроме суеты, На земле есть мир очарованья, Чудный мир любви и красоты...»????????
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