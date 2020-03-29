Дочь Анастасии Заворотнюк в связи с пандемией коронавируса вспомнила классика и обратилась к пользователям сети

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29 марта 2020, 16:20 [ «Аргументы Недели» ]

Анна Заворотнюк, фото из соцсети

Дочь актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк Анна в дни, когда москвичей попросили оставаться дома из-за распространения коронавируса, вспомнила классика Ивана Бунина и призвала верить, что скоро все пройдет. «Дорогие мои друзья, мы сейчас переживаем не самое лучшее время, но будем верить и надеяться, что все пройдет очень скоро», - пишет Заворотнюк-младшая.

Девушка опубликовала фото в Инстаграм и написала пост с цитатами Бунина. «Парадокс. Но Бунин однажды сказал «страшно сказать, но правда: не будь народных бедствий, тысячи интеллигентов были бы прямо несчастнейшие люди. Как же тогда заседать, протестовать, о чем кричать и писать? А без этого и жизнь не в жизнь была”. В такие минуты, когда карантин вынуждает нас сидеть по домам, с ним трудно не согласиться».

Дочь Заворотнюк ценила майскую погоду в конце марта и добавила стихотворение Бунина.

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«Как в апреле по ночам в аллее,

И всё тоньше верхних сучьев дым,

И всё легче, ближе и виднее

Побледневший небосклон за ним.

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Этот верх в созвездьях, в их узорах,

Дымчатый, воздушный и сквозной,

Этих листьев под ногами шорох,

Эта грусть — всё то же, что весной.

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Снова накануне. И с годами

Сердце не считается. Иду

Молодыми, легкими шагами

И опять, опять чего-то жду».

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«Пусть к нам придет красивая, ласковая весна. Пусть войдет в дом каждого человека радость, счастье и любовь», - пожелала Анна.

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