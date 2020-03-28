В сети обсуждают «Концерт в тапочках» Леонида Агутина

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

28 марта 2020, 14:49 [ «Аргументы Недели» ]

Леонид Агутин, фото: vk.com/agutin_leonid

В сети молодежь обсуждает «Концерт в тапочках» музыканта Леонида Агутина. Агутин, как и другие российские звезды шоу-бизнеса, самоизолировался из-за распространения коронавируса. У этого артиста, композитора и певца, много поклонников, но некоторые молодые не люди не слышали даже о Агутине и не знали его песен, слушая только современную музыку и рэп-исполнителей.

Во время, когда коронавирус «разогнал» народ по домам, «закрыл» концертные площадки, театры, музеи, люди смотрят разные шоу, спектакли, концерты в записи. Агутин устроил онлайн-концерт.

Жители Италии, засидевшиеся на карантине признаются, что слушали Агутина и плакали от радости.

Посмотревшие «концерт в тапочках» совершенно случайно, теперь собираются на живые выступления Агутина и делятся своими эмоциями в соцсетях: «Спасибо вам огромное за концерт. С большим удовольствием посмотрела на Ютубе. Такой настоящий, живой и главное нужный сейчас в это время! Вы большой молодец!», «Леонид, спасибо огрооооомное!! Это волшебно, душевно, конечно же, профессионально! И за Лаб с Беляевым спасибо», «Огромное СПАСИБО за великолепный вечер и эмоции !!! Хочется пожелать продолжения !!!» (орфография и пунктуация сохранены).

Во время трансляции в Инстаграм количество одновременных просмотров достигло 24 тысяч, а в общей сумме по ТВ, YouTube и Инсте количество просмотров перевалило за 200 тысяч уже к утру следующего дня.