Люди собираются рассказать внукам, как из-за коронавируса смотрели балет «Лебединое озеро» онлайн в Интернете

Аргументы Недели → Культура 13+

28 марта 2020, 15:14 [ «Аргументы Недели» ]

Andrey Arkusha, www.globallookpress.com

Большой театр провел трансляцию легендарного балета П.И. Чайковского «Лебединое озеро». Все театры закрыты из-за распространения в мире новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Многие знаменитые театра обещали устроить трансляции. Большой выполнил это одним из первых.

В Большом театре балет идет в редакции Юрия Григоровича, считающейся одной из самых непростых и интересных для исполнения. Партию Одетты/Одиллии исполнили Светлана Захарова, принцем Зигфридом стал Денис Родькин, а образ Злого Гения воплотил Артемий Беляков.

«Лебединое озеро» менее, чем за сутки, увидели более 794 тысяч человек.

«Я буду рассказывать это своим внукам... Однажды. Я видел в трендах что то прекрасное», - написал в комментариях пользователь сети с ником Alan Wake.

«Балет в трендах ютуба? Да не, не верю, это фантастика! » - поделился эмоциями пользователь с ником Максим Неизвестный. «Никогда не думал что мне нравится подобное , но теперь я в шоке , хочу увидеть это в живую », - комментирует Дмитрий Еремин.

В сети вовсю обсуждают «Концерт в тапочках» Леонида Агутина . Что еще можно увидеть в Интернете бесплатно.