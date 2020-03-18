Выставки в музеях и спектакли в театрах из-за коронавируса смотрят онлайн

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18 марта 2020, 18:19 [ «Аргументы Недели» ]

Andrey Arkusha, www.globallookpress.com

Люди, оказавшиеся на карантине, придумывают как им провести время. Появилась возможность посетить музеи и театры онлайн. Появилась возможность смотреть онлайн многие спектакли, балеты, оперы.

В Metropolitan Opera объявили, что из-за отмены спектаклей в связи с распространением коронавируса, на официальном сайте театра будут показывать отмененные постановки в режиме онлайн. В будущий понедельник - "Кармен", в четверг "Травиата", 22 марта - "Евгений Онегин".

Венская опера также проводит бесплатные трансляции на период карантина. До 15 апреля по промокоду «карантин» можно получить бесплатную подписку на "Радио Arzamas".

Виртуальные трансляции также проводят Большой театр (29 марта - "Ромео и Джульетта").

Амстердамский музей Ван Гога. В Вене музей истории искусств, Парижский Лувр, Государственный Русский музей (Санкт-Петербург), Британский музей (на сайте музея представлена одна из самых больших в мире онлайн-коллекций экспонатов), Смитсоновский музей, а также музей Сальвадора Дали и музей изобразительных искусств в Будапеште, в Италии цифровые архивы Уффицы, музеи Ватикана и Сакстинская капелла.

Министр культуры РФ Ольга Любимова поручила всем федеральным учреждениям культуры разработать собственные онлайн-программы. По словам Любимовой, федеральные музеи, театры и концертные залы должны предложить зрителям интерактивные мероприятия, доступные на соответствующих интернет-площадках.