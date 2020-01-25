Андрей Ургант назвал сумму, которую предлагали украинцы за

Известный российский актер Андрей Ургант рассказал, что представители радикальных организаций Украины предлагали деньги любому, «кто отрежет голову» его сына телеведущего Ивана Урганта.
Так, актер отреагировал на информацию о том, что православные активисты хотят лишить Ивана Урганта российского гражданства после неудачной шутки в программе «Вечерний Ургант».
«… несколько лет назад подобные организации в Украине предлагали тому, кто отрежет голову Ивану, десять тысяч. Теперь вот активисты предлагают лишить его гражданства. А завтра еще кто-то что-то предложит», - поделился своим мнением актер.
Напомним, что тогда в программе «Смак» Иван Ургант иронично заявил, что порубил зелень, «как красный комиссар жителей украинской деревни». Однако позже извинился, признав свое высказывание неуместным.
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