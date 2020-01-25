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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Андрей Ургант назвал сумму, которую предлагали украинцы за "голову его сына"

, 10:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Собеседник

Андрей Ургант назвал сумму, которую предлагали украинцы за
фото:Андрей Ургант, Anatoly Lomohov/Russian Look/globallookpress.com

Известный российский актер Андрей Ургант рассказал, что представители радикальных организаций Украины предлагали деньги любому, «кто отрежет голову» его сына телеведущего Ивана Урганта.

Так, актер отреагировал на информацию о том, что православные активисты хотят лишить Ивана Урганта российского гражданства после неудачной шутки в программе «Вечерний Ургант».

«… несколько лет назад подобные организации в Украине предлагали тому, кто отрежет голову Ивану, десять тысяч. Теперь вот активисты предлагают лишить его гражданства. А завтра еще кто-то что-то предложит», - поделился своим мнением актер.

Напомним, что тогда в программе «Смак» Иван Ургант иронично заявил, что порубил зелень, «как красный комиссар жителей украинской деревни». Однако позже извинился, признав свое высказывание неуместным.

 

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