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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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На оскорбившего чувства верующих Урганта составили петицию

, 19:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: CitizenGO

На оскорбившего чувства верующих Урганта составили петицию
Фото: скриншот

В рождественском выпуске своей передачи российский шоумен Иван Ургант и гость программы актер Жерар Депардье возмутили зрителей своими шутками на религиозную тему.

Иван Ургант посмеялся над

Иван Ургант посмеялся над "Уральскими пельменями"

Ургант анонсировал появление в программе Жерара Депардье как «рождественское чудо», которого он ждал даже сильнее, чем Деда Мороза. Однако тон их беседы резко диссонировал и с Рождеством, и с чудесами. Запись программы доступна в сети.

Самыми выдающимися моментами диалога стали сравнение Иисуса Христа с поросенком, а Бога – с поваром. Эти речи, прозвучавшие на главном телеканале страны в день православного Рождества, возмутили часть зрителей до такой степени, что на сайте, где публикуются различные петиции, появилось требование удалить кощунственный выпуск, наказать допустивших его выход в эфир, лишить Ивана Урганта российского гражданства и принести извинения за оскорбление чувств верующих.

«Мы считаем, что Первый канал и Иван Ургант намеренно позволили себе сознательное глумление над христианским праздником Рождества Христова и богохульство с целью оскорбления чувств верующих. Ведущий не в первый раз позволяет себе недопустимое поведение по отношению к верующим, однако в этот раз его цинизм превзошел все возможные пределы», - говорится в тексте петиции.

За сутки с момента размещения петиция набрала более девяти тысяч подписей.

ЛЧ

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