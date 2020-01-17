Народ против Урганта. За оскандалившегося шоумена вступились Познер и Поклонская

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17 января 2020, 21:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеграм-канал Натальи Поклонской

Фото: соцсети

Пока петиция о недопустимых шутках Ивана Урганта набирает тысячи подписей, за скандального телеведущего вступилась депутат Госдумы Наталья Поклонская. Познер заступился за Урганта

Петиция появилась на соответствующем интернет-ресурсе после «рождественского» выпуска юмористической программы Ивана Урганта. В качестве «рождественского чуда» в студию был приглашен актер Жерар Депардье, и в ходе беседы ведущий и гость отпустили несколько шуток на религиозную тему, которые можно счесть оскорбительными для верующих людей.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская высказала свое отношение к этой скандальной ситуации: «Я знакома с шутками Ивана Урганта — он профессионал своего дела. Я не смотрела данный спорный выпуск, но не думаю, что за слова можно выгонять человека из страны. Что же касается угроз о лишении российского гражданства, то хотелось бы сказать следующее: подобные высказывания недопустимы и наносят существенный вред российской государственности!»

Ранее по этому же поводу высказался известный журналист и друг Ивана Урганта Владимир Познер. Он тоже не смотрел скандальный выпуск программы, но считает, что к подобным петициям не следует относиться всерьез, а также убежден, что Ургант не лишится российского гражданства на фоне этого скандала.

Складывается ситуация «Я Пастернака не читал, но осуждаю» - только наоборот: «Я Урганта не смотрел, но одобряю». А тем временем петиция за двое суток с момента размещения набрала уже свыше 15 тысяч подписей.